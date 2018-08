Vanvittig 'efterløn': Så ekstremt godt tjener Obama

Michelle og Barack Obama fotograferet i flirtende samtale i år på et kunstgalleri i deres hjemby Washington D. C. Ægteparret er halvandet år efter afskeden med præsidentboligen Det Hvide Hus godt i gang med at etablere en kolossal privatformue. Foto: Jim Bourg/Ritzau Scanpix