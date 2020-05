Bella Hadid, Madonna og Bella Thorne, der alle delet letpåklædte billeder. FOTO: Ritzau Scanpix/Jacquemus via Bestimage /PLANET PHOTOS

Flere kendte er begyndt at optræde letpåklædt på sociale medier, her kan du få et lille overblik over nogle af de udenlandske kendisser, der deler flittigt ud af godterne