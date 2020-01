Drabet på general Qasem Soleimani har i den grad sat sindene i kog i Iran, og der er store spændinger mellem dem og USA. Foto: Ritzau Scanpix

Der er i øjeblikket store spændinger mellem USA og Iran, men hvordan ville en krigssituation mellem de to lande se ud? Her er Irans militære styrke, som den er opgjort i den årlige rapport, The Military Balance