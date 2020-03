Kenneth Falke til sin auktion i efteråret 2019, som fik stor mediebevågenhed. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Bilforhandleren Kenneth Falke, der mistænkes for millionsvindel, har indtil sin fængsling levet et luksusliv. Derudover har han haft flere kendte til at køre rundt i sine biler