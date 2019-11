24-årig dansk rapper efterlyst: Her er hans kriminelle fortid

Jamaika spillede på Roskilde Festival i 2016. Foto: Melissa Kühn Hjerrild/Ritzau Scanpix

Den 24-årige Jamaika, der er efterlyst for et knivoverfald, har ved siden af sin musikalske succes levet et liv på kanten af loven