Kriminalteknikere ved gerningsstedet dagen efter overfaldet. Det hemmelige, håndskrevne brev er indsat. Arkivfoto: Kenneth Meyer

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 41-årig mand for at forsøge at tæve sin ekskæreste ihjel med et tungt slagvåben. En hemmelig plan om at snyde politiet indgår i efterforskningen. Nu kan du læse hele brevet i sin fulde længde