Aya Bonde Jensen fotograferet efter at være kåret som Miss Teen Danmark tilbage i 2000. Mange år senere blev den konverterede mor til tre dræbt af sin ægtemand efter adskillige års vold og mishandling. Fredag faldt der dom i drabssagen i Roskilde. Foto: Privatfoto

Ayas historie, kapitel 1: Psykisk og kropsligt nedbrudt efter flere års mishandling blev Aya Bonde Jensen forrige år tæsket ihjel af sin nu drabsdømte pakistanske mand. En ond skæbne for en kvinde, der som teenager havde alle muligheder for at få et lykkeligt liv med sin drivkraft og sociale intelligens og et udseende, der i 2000 sikrede hende titlen som Miss Teen Danmark