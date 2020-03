Casey Anthony hævder, at hun er uskyldig i forbindelse med sin datters død. Foto: Josh Repogle/Ritzau Scanpix

Casey Anthonys toårige datter forsvandt pludselig. De fleste ville straks kontakte politiet og starte en eftersøgning. Men amerikanske Casey Anthony ignorerede det og tog i stedet i byen for at feste. Seks måneder senere blev den lille piges lig fundet i skoven. Casey blev frifundet for mordet på sin datter