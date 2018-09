Kvinde tiltalt for at lade Allans søn dø: 'Selvfølgelig hader jeg hende'

Allan Nielsens 14-årige søn mistede livet efter blandt andet en metadonforgiftning og indre blødninger. Foto: Jonas Olufson

Både moderen og faderen til den 14-årige dreng, der i marts døde på et badeværelsesgulv i København, vil følge retssagen mod kvinden, som er tiltalt for at efterlade deres søn i hjælpeløs tilstand. Kvinden nægter sig skyldig i anklagerne