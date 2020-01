Bande-veteran i livsfare: Forsøgt dræbt for tredje gang

Den nu 31-årige bande-veteran er en overlever uden sidestykke. Han har nu overlevet tre skudattentater - det første i 2009 og det seneste tirsdag aften i Køge. Foto: Privatfoto

Hårdt såret offer for skud-attentat i Køge har to gange tidligere overlevet læsioner efter livsfarlige angreb med skydevåben i det kriminelle bandemiljø - og to gange er han overfaldet med knivstik