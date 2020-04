Bandedrab: Jonathans dobbeltliv blev hans død

Drabet på Jonathan Taboryski er et af 19 uopklarede bandedrab de seneste ti år. Syv år efter likvideringen den kolde januaraften i 2013 har familien til Jonathan således stadig ikke fået svar på, hvem der slog deres søn og bror ihjel. Privatfoto

- Der er nogen derude, der ved noget om denne her sag. Og de skylder et eller andet sted min søn at få det her opklaret, siger moderen til dræbte Jonathan, hvis bøddel aldrig er anholdt