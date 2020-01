Afskudte patronhylstre lå spredt i Lundtoftegade efter skyderiet, hvor der blev affyret mindst 30 skud. Foto: Kenneth Meyer

Tre Brothas-medlemmer er tiltalt for et snart syv år gammelt drabsforsøg. Offeret har varige mén, og Højesteret siger nu, at han har krav på fuld erstatning af staten, selvom han var vagt for banden MOB Lunden