’Mo’ er mangeårig veteran i bandemiljøet. I forbindelse med konflikten stod han frem som maskeret talsmand for den ene part i konflikten. Foto: Anthon Unger

En hvid iPhone kan have reddet livet på et mangeårigt bandemedlem under et skyderi med automatvåben på Nørrebro. Anklagemyndigheden kræver ham nu udvist for våbenbesiddelse