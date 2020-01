Hemin Dilshad Saleh, 24, er stadig på fri fod efter sin seneste flugt 19. november. Han menes at skjule sig i udlandet. Politifoto

Da lederen af NNV-banden blev befriet under pistol-trusler fra hospital i Slagelse var det anden gang, at bandefolk hjalp ham på flugt. Syv er tiltalt for at hindre politiet i at anholde ham på en cafe