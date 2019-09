Biker-Poul myrdet i USA: Enken frygter det var en ren likvidering

Den nu skuddræbte Poul Hansen nåede at være medlem af veteranklubben ’Blood of Heroes’ i to år, og den ptsd-ramte eks-soldat nød samværet med de andre brødre. Her er han fotograferet på en motorcykeltur i USA i 2017. Foto: Privatfoto