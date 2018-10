Den 59-årige journalist og systemkritiker er efter alt at dømme blevet dræbt og parteret af 15 personer på det saudiske konsulat i Istanbul. Foto: Hasan Jamali/AP

Den 59-årige saudiske journalist Jamal Khashoggi er efter alt at dømme blevet dræbt og parteret på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Få det store overblik over den bemærkelsesværdige sag her