Bøllebank: Her får rockerboss tæv af betjent

Foran et rullende overvågningskamera blev Jean-Francois Emard tævet i arresten i Sallaberry-de-Valleyfield i 2014. Den voldelige betjent anede ikke, at det blev optaget. Her er et still-billede fra videoen, som senere blev udleveret til pressen. Politifoto