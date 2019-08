Den anholdte 22-årige har tyrkisk-bulgarsk baggrund. Han blev pågrebet tirsdag aften og afventer udlevering til Danmark, hvor han kræves varetægtsfængslet. Foto: Privat

Mor til anholdt 22-årig i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen i København vurderer, at hendes søn 'er for dum til at lave en bombe'