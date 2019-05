Politiets teknikere på arbejde i den afdøde eks-advokats lejlighed i Nakskov. Efter drabet satte ordensmagten en stor eftersøgning i gang på adressen og i områdets affaldscontainere. Foto: Per Rasmussen

Mand på 50 år tiltalt for dødbringende maltraktering af eks-advokat med kniv og for at have været i besiddelse af ulovlig mobiltelefon smuglet ind i arresten i en kage