Dansk biker dræbt i USA: Poul skudt i hovedet og ryggen

Krigsveteranen Poul Hansen, her i sin lædervest fra veteran-bikerklubben Blood of Heroes, blev lørdag fundet dræbt af skud i New Orleans. Først natten til tirsdag dansk tid blev han identificeret ved hjælp af en fingerring og en tatovering. Privatfoto