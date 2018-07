Den koparrede morder skabte frygt i Frankrig

Op gennem 80'erne og 90'erne stod en ukendt gerningsmand med sikkerhed bag seks voldtægter og tre drab i og omkring Paris. Selv om politiet har brugt titusindvis af mandetimer, og man både har dna-profil, et solidt signalement og et fingeraftryk at gå efter, er hans identitet stadig ukendt. Foto: All Over Press