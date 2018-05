Her flygter røverne med smykker for 11,2 millioner kr. på en blå knallert. De kørte først til Hellerup, og om natten blev det meste af udbyttet kørt i bil til Tyskland, mener politiet. Foto: Københavns Politi

To mænd er tiltalt for at have begået et røveri mod en smykkebutik. Et vidne, der var på arbejde i butikken, forklarede i retten, at mændene tvang hende ned på gulvet og truede hende med en pistol