Én er fængslet for drab, tre andre for at have været involveret i en kæmpe narkohandel lige før drabet. To er efterlyst.

Mere end en håndfuld mistænkte er efterhånden fængslet eller på flugt fra politiet, efter at den 25-årige rapper Abukar Ali blev skuddræbt ved Jysk Væddeløbsbane i Aarhus 22.