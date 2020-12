Eks-politimand i reaktionsenhed fastslår i forlængelse af fatal nedskydning af 25-årige Oliver Dalgaard, at det sætter dybe spor i betjente at affyre skud mod folk. Se privat video af skudepisoden

- Det er virkelig ubehageligt at afgive skud mod en person, og frygten for at miste sit eget liv sætter også dybe spor i én selv, forklarer Søren Bondgaard.