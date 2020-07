Dødbringende eksplosion: Husejer var hjemmeværnsmand

Politiet har endnu ikke med sikkerhed identificeret det mandlige dødsoffer for eksplosionen i Svendborg onsdag formiddag. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Politiet har endnu ikke endegyldigt identificeret dødsoffer for dramatisk eksplosionsulykke i nu totalt udbrændt parcelhus i Svendborg - husets ejer blev for et år siden skilt fra ekskone