Dødskører leger kispus med retten: Har fusket med corona-test

Det er 17 måneder siden, at den 35-årige politiassistent Magnus Buhl Hansen blev dræbt af en vanvidsbilist på Langebro i København.

Men bilisten, der er tiltalt for uagtsomt manddrab, for at have bragt fire andre bilisters liv i fare, og for en serie andre vanvittige kørsler - to af dem med sprit i blodet - er stadig ikke stillet for retten.