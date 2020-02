Lorenz Matras blev dræbt af fem knivstik og tre af hans venner såret af yderligere seks knivstik. Nytårsnat 2019 blev blodig i Borgergade/Gothersgade i København. Foto: Kenneth Meyer

Statsadvokaten har valgt at anke frifindelse af 19-årig, der er tiltalt for at have dræbt Lorenz Matras i København nytårsnat 2019