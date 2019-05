Drabssigtets kriminelle følelsesliv: Skræmte hustru og sin nye kærlighed

Den sigtede 54-årige ingeniør i drabssagen fra Tisvildeleje fik tilbage i 2012 et polititilhold mod at opsøge en kvinde, han dengang var forelsket i. Men han blev ved med at stalke hende under afsoning af en fængselsdom for blandt andet bedrageri og tyveri. Foto: Tariq Mikkel Khan