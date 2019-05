Kiehn Georg Andersen lå inde med hele Slagelse Møntklubs beholdning af mønter og pengesedler til en værdi af op imod 100.000 kroner. Han opbevarede også andre private mønt-entusiasters samlinger - og sin egen. Foto: Privatfoto

Den nu dræbte 68-årige pensionist opbevarede sin egen, andre samleres og hele Slagelse Møntklubs møntbeholdning og var i kræmmermiljøet kendt for at have kostbare antikviteter til salg