Efterlyst af Interpol for Paludan-sag: Her er han

Den 19-årige LTF-veteran, der er sigtet for at have skrevet en dødstrussel mod Rasmus Paludan og anbringe en skarp håndgranat lige før en Stram Kurs-demonstration på Blågårds Plads, stak af til Irak midt i retsprocessen. Her er han fotograferet i nærheden af sit hemmelige opholdssted. Nu bønfalder han myndighederne om hjælp til at komme hurtigt hjem til Danmark. Foto: Privatfoto