19-årige Charles Starkweather tog 11 liv og bekymrede sig ikke om sin dødsdom. - Jeg er ligeglad, for jeg bliver berømt i al evighed ligesom mit idol James Dean, erklærede han. Foto: Topfoto/Ritzau

19-årige Charles Starkweather elskede James Dean samt sin 14-årige kæreste – og ikke ret meget andet. Efter at have myrdet hendes familie drog de to på et drabstogt, der rystede USA