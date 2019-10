Fængslet Bandidos-rocker med grum fortid: Huggede kniv gennem offers hånd

Huset i Jyderup brændte ned til grunden. Beboeren blev to gange opsøgt af rockere. Den ene gang fik han hugget en kniv gennem venstre hånd, den anden gang blev en lillefinger klippet over og hans hus brændt ned. Foto: Per Rasmussen