Fætre anholdt for dobbeltmord: Er i bande med morddømt teenager

To blev dræbt af ild fra et automatvåben og pistoler på Sennepshaven i Herle. Fire mistænkte er nu bag tremmer, men mindst endnu en gerningsmand er på fri fod. Foto: Kenneth Meyer

Nu er fire bag tremmer for dobbeltmordet i Herlev. To anholdte fætre knyttes til 'Dødspatruljen' og en teenager, der tidligere har dræbt for banden