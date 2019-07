Falske betjente i svindel-trend: - De gør alt for at udnytte folk

Jesper Emil Nielsen blev kontaktet af to personer, som ville lokke oplysninger ud af ham. Foto: Linda Johansen

Jesper Emil Nielsen er en af de danskere, som i den seneste tid har oplevet, at en svindler udgav sig for at være fra politiet for at lokke personlige oplysninger ud af ham