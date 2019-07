Den drabssigtede 15-årige dreng føres her væk i håndjern og med kroppen dækket af en dna-dragt efter det brutale knivdrab i Ringsted. Foto: Henrik Larsen

Den 15-årige skoleelev, der er sigtet for at have knivdræbt sin mor i hendes lejlighed i Ringsted, har flere gange optrådt stærkt truende overfor sin mor. Drengens morfar og moster fortæller, at den 38-årige kvinde var bange for at være alene med sin søn