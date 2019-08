Familie tilgiver 15-årig for drab: Velkommen ved sin mors kiste

Politifolk fører her den anholdte knivstikker klædt i dna-dragt væk efter drabet i Ringsted. Den 15-årige dreng er infantilt autistisk og har en alvorlig følelsesmæssig add-forstyrrelse. Foto: Henrik Larsen

Far, moster og morfar i dyb sorg hjælper psykisk forstyrret teenager, som erkender at have stukket sin mor ihjel med køkkenkniv