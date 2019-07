Anders Høegh er både forarget over, hvad han mener, er manglende sikkerhed og berørt på den ramte norske families vegne. Foto Ernst van Norde

NORSK FAR OG SØN DRÆBT: - Jeg bliver så hidsig over den her ulykke, at jeg får vand i øjnene, siger Anders Høegh, der bor tæt på jernbaneoverskæringen, hvor ulykken skete