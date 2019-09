Fik otte timers forspring: Flygtede under løbetur og voldtog to kvinder

Efter sin seneste dom for tre hjemmerøverier var Ambrose Makabala domsanbragt her på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans. Han stak af, da han fik lov til at løbe en tur i området. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Ritzau Scanpix