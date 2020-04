Håb for martret mor i drabssag: Nu må Hanne se dræbt datters børn

Hanne Klimo kunne ikke genkende sin datters mishandlede ansigt, da hun så den dræbte kvindes lig i et kapel i 2018. Det var mor og datters første fysiske møde den nu drabsdømte mand kappede deres kontakt i 2002. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ayas historie, kapitel 3: Tre døgn efter drabet på sin datter fik Hanne Klimo lov at se den 34-årige kvindes lig i deres første møde i 16 år efter at datterens nu drabsdømte mand frøs sin svigermor ud af sin kones liv i 2002. Det store lys i mørket er, at hun nu endelig kan mødes med de tre børnebørn