37-årig mand fængslet for drabsforsøg med håndgranater er Bandidos-rocker

Der blev taget ualmindeligt dramatiske midler i brug, da en 46-årig mand skulle slås ihjel forrige weekend.

Manden befandt sig i et hus i en vestsjællandsk landsby, da to håndgranater blev kastet ind gennem et vindue i stuen, hvor han lå og sov på en sofa.