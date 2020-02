Hængt ud på porno-side: 'Filmen var et angreb på mig'

En 29-årig kvinde (billedet) fra Korsør er et af ofrene for den nu dømte sniger-fotograf. Hun oplevede det som et angreb og føler sig traumatiseret af at være filmet i smug og afbilledet på en porno-side. Foto: Per Rasmussen