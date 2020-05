Han vil frikendes for hævnmord: Rocker ydmyget på åben gade

Den drabsdømte rocker Alan McNamara på vej i retten. Nu har Irlands højesteret accepteret at køre en ankesag i sagen om skuddrabet på en rival tilbage i 2015. Den fængslede 52-årige familiefar mener, at hans dødbringende hævn blev fremprovokeret af offerets 'brødre'. Foto: Courtpix

Se overvågningsbillederne: Drabsdømt rocker anker til højesteret og argumenterer med, at den myrdede rivals irske 'brødre' fremprovokerede drabet ved at strippe ham for hans rygmærke og true hans kone og mindreårige stedsøn