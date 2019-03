Hashsælger for Satudarah skudt - 'Han kunne danse tango i sengen'

Da en 25-årig mand i november 2017 blev opsøgt og skudt i sin lejlighed i Næstved, var der kamp om hashmarkedet i Næstved mellem Satudarah og Bandidos, mener anklagemyndigheden i sagen. Foto: Kenneth Meyer/Tarek Khan

Vidne sagde under retssag, at Bandidos-prospect havde fortalt ham, hvad der skete, da en 25-årig hashsælger blev beskudt i sit soveværelse - offeret solgte hash for Satudarah