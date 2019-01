Heidi var med dødstoget: Jeg troede vi var på vej ud over broen

En togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen tog livet af otte mennesker og sårede 16. Heidi var med på toget. Foto: Ernst van Norde

Heidi Langberg Zumbusch, hendes søster og hendes to niecer tog en hurtig beslutning om at hoppe på lyntoget i Nyborg. Få minutter senere lå de indhyllet i en sky af glasskår på gulvet i det tog, som viste sig at blive en del af en historisk ulykke