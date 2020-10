Helmi Mossa Hameed, der er sigtet for at køre en femårig pige ihjel i påvirket tilstand, ville slet ikke have noget med stoffer og alkohol at gøre.

Det forklarede han selv i retten i maj 2018, hvor han - og ikke for første gang - stod foran en dommer som tiltalt - blandt andet for en række bedragerisager af ældre dato.