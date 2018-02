Her gik det helt galt: De mest grufulde hjemmerøverier i Danmark

Tre danskere er i løbet af de sidste cirka 10 år blevet dræbt under et hjemmerøveri. Foto: Henning Hjort

En 18-årig albaner blev i dag kendt skyldig i drabsforsøg, efter han mishandlede en 69-årig mand under et hjemmerøveri. Ekstra Bladet har her samlet historierne om tre grove hjemmerøverier, der endte med drab