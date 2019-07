Herlev-drabene: Blodig bande-konflikt brød ud efter flere million-røverier

Den 23-årige bandeleder fra Shottaz blev likvideret i Herlev sammen med en 21-årig. Den 23-årige er tidligere dømt for et million-kup i Sverige og krigen mellem banderne Shottaz og Dødspatruljen brød ud en måned efter røveriet og to andre kup. Privatfoto