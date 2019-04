Den 22-årige blev ramt af seks af de syv skud, der blev affyret mod bilen. Fem af skuddene var dræbende. Han blev ramt en gang i hovedet og fire gange i ryggen. Drabet var planlagt, mener Københavns Byret. Foto: Kenneth Meyer

To medlemmer af LTF fik livsvarigt fængsel for drab og to drabsforsøg i Mjølnerparken under konflikten med Brothas