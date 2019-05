Danske Casper van Doorn Kristiansen afsoner en livstidsdom i Sverige for mordet på Mikael Broberg i Karlstad. Foto: Svensk politi.

Den danske Hells Angels-rocker Casper van Doorn Kristiansen og norske Jan Runar Spjötvold er idømt livstid for henrettelsen af et klubmedlem. Den svenske Højesteret har nu afvist at tage appelsagen op