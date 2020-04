Hanne Klimo håber, at hun nu endelig kan få en omsorgsfuld kontakt til sine børnebørn. De var aldrig i kontakt, mens børnenes nu drabsdømte far levede. Foto: Privatfoto

Ayas historie, kapitel 2: Hanne Klimo har svært ved at tilgive sig selv for, at hun ikke havde modet til at skåne sin nu dræbte datter for som barn at se sin mor få tæsk og senere at blive fanget i et voldeligt forhold til den mand, som nu er dømt for at have dræbt hende